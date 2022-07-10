Российские преступления в Украине напоминают геноцид в Сребренице, - Еврокомиссия

Российские военные преступления в Украине напомнили миру о геноциде в Сребренице (Босния и Герцеговина).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссара Оливера Варгели по случаю 27-й годовщины геноцида.
В заявлении говорится, что Европа продолжает чтить память всех жертв геноцида в Сребренице.
"Но и сегодня мы не можем воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся. Неоправданная и неспровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну. Массовые убийства и военные преступления, которые мы наблюдаем в Украине, вызывают яркие воспоминания у тех, кто был свидетелем войны на Западных Балканах в 1990-х годах", - отметили в Еврокомиссии.
Также в заявлении говорится о том, что Европа не забыло о своей ответственности, поскольку не смогла предотвратить расправу над боснийскими мусульманами.
Резня в Сребренице была одним из эпизодов югославских войн в 1990-х. После того, как в апреле 1993 года Совбез ООН объявил Сребреницкий анклав зоной безопасности, его в 1995 году захватила армия боснийских сербов.
Как установил Международный трибунал по Югославии, солдаты армии Республики Сербской убили от 7 до 8 тысяч боснийских мусульман. В 2003 году Республика Сербская официально признала ответственность за геноцид.
Геноцид в Сребренице подтолкнул НАТО нанести удары по сербским позициям, чтобы не допустить нападения на другие зоны безопасности. Западная интервенция в итоге привела к тому, что хорваты и босняки провели несколько наступательных операций, что предопределило исход войны и окончательный распад Югославии.
Международный трибунал осудил командиров боснийских сербов за причастность к геноциду, а командующего войсками Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению.
Напомним, тезис о геноциде в Сребренице в последнее время применялся российской пропагандой, которым оправдывали военную поддержку оккупационных сил на Донбассе. Причем сама Россия в свое время выступала против признание резни в Сребренице геноцидом.
Нынешний министр обороны Украины Алексей Резников решительно отвергал такие заявления, поскольку до полномасштабного вторжения России на подконтрольном Донбассе не было даже намеков на кровопролитие.
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