Российские преступления в Украине напоминают геноцид в Сребренице, - Еврокомиссия

В заявлении говорится, что Европа продолжает чтить память всех жертв геноцида в Сребренице.

"Но и сегодня мы не можем воспринимать мир как нечто само собой разумеющееся. Неоправданная и неспровоцированная агрессия России против Украины вернула на наш континент жестокую войну. Массовые убийства и военные преступления, которые мы наблюдаем в Украине, вызывают яркие воспоминания у тех, кто был свидетелем войны на Западных Балканах в 1990-х годах", - отметили в Еврокомиссии.

Также в заявлении говорится о том, что Европа не забыло о своей ответственности, поскольку не смогла предотвратить расправу над боснийскими мусульманами.

Геноцид в Сребренице

Резня в Сребренице была одним из эпизодов югославских войн в 1990-х. После того, как в апреле 1993 года Совбез ООН объявил Сребреницкий анклав зоной безопасности, его в 1995 году захватила армия боснийских сербов.

Как установил Международный трибунал по Югославии, солдаты армии Республики Сербской убили от 7 до 8 тысяч боснийских мусульман. В 2003 году Республика Сербская официально признала ответственность за геноцид.

Геноцид в Сребренице подтолкнул НАТО нанести удары по сербским позициям, чтобы не допустить нападения на другие зоны безопасности. Западная интервенция в итоге привела к тому, что хорваты и босняки провели несколько наступательных операций, что предопределило исход войны и окончательный распад Югославии.

Международный трибунал осудил командиров боснийских сербов за причастность к геноциду, а командующего войсками Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению.