Російські злочини в Україні нагадують геноцид у Сребрениці, - Єврокомісія

Російські військові злочини в Україні нагадали світу про геноцид у Сребрениці (Боснія і Герцеговина).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля та єврокомісара Олівера Варгелі з нагоди 27-ї річниці геноциду.
У заяві йдеться, що Європа продовжує вшановувати пам'ять всіх жертв геноциду в Сребрениці.
"Але і сьогодні ми не можемо сприймати мир як щось само собою зрозуміле. Невиправдана і неспровокована агресія Росії проти України повернула на наш континент жорстоку війну. Масові вбивства і військові злочини, які ми спостерігаємо в Україні, викликають яскраві спогади у тих, хто був свідком війни на Західних Балканах в 1990-х роках", - зазначили в Єврокомісії.
Також у заяві йдеться про те, що Європа не забула про свою відповідальність, оскільки не змогла запобігти розправі над боснійськими мусульманами.
Різанина в Сребрениці була одним з епізодів югославських війн в 1990-х. Після того, як в квітні 1993 року Радбез ООН оголосив Сребреницький анклав зоною безпеки, його в 1995 році захопила армія боснійських сербів.
Як встановив Міжнародний трибунал по Югославії, солдати армії Республіки Сербської вбили від 7 до 8 тисяч боснійських мусульман. У 2003 році Республіка Сербська офіційно визнала відповідальність за геноцид.
Геноцид в Сребрениці підштовхнув НАТО завдати ударів по сербських позиціях, щоб не допустити нападу на інші зони безпеки. Західна інтервенція в підсумку призвела до того, що хорвати і босняки провели кілька наступальних операцій, що зумовило остаточний розпад Югославії.
Міжнародний трибунал засудив командирів боснійських сербів за причетність до геноциду, а командувачу військами Ратко Младичу дали довічне ув'язнення.
Нагадаємо, теза про геноцид у Сребрениці останнім часом застосовувалася російською пропагандою, якою виправдовували військову підтримку окупаційних сил на Донбасі. Причому сама Росія свого часу виступала проти визнання різанини в Сребрениці геноцидом.
Нинішній міністр оборони України Олексій Резніков рішуче відкидав такі заяви, оскільки до повномасштабного вторгнення Росії на підконтрольному Донбасі не було навіть натяків на кровопролиття.
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