Российские предприятия ищут аналоги сотен деталей для самолетов, - разведка

Разведка получила материалы служебной переписки между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения и руководством заводов оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается, что для ремонта и обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил", "Ту" не хватает импортных запчастей. Руководство предлагает отработать возможность импортозамещения, однако список нужных деталей состоит из сотен позиций.

Среди комплектующих, которые теперь перестали поставляться в Россию, системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные и навигационные системы.