Російські підприємства шукають аналоги сотень деталей для літаків, - розвідка

Розвідка отримала матеріали службового листування між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення та керівництвом заводів оборонно-промислового комплексу.

Зазначається, що для ремонту та обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту" не вистачає імпортних запчастин. Керівництво пропонує відпрацювати можливість імпортозаміщення, проте список потрібних деталей складається з сотень позицій.

Серед комплектуючих, які тепер перестали поставлятися в Росію, системи посадки по маякам, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні та навігаційні системи.