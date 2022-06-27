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Російські підприємства шукають аналоги сотень деталей для літаків, - розвідка

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Москва, Понеділок 27 червня 2022 17:51
Російські підприємства шукають аналоги сотень деталей для літаків, - розвідка Фото: у Росії дефіцит комплектуючих для літаків (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії через санкції виник дефіцит деталей для літаків. Оборонні комплекси намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка отримала матеріали службового листування між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення та керівництвом заводів оборонно-промислового комплексу.

Зазначається, що для ремонту та обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту" не вистачає імпортних запчастин. Керівництво пропонує відпрацювати можливість імпортозаміщення, проте список потрібних деталей складається з сотень позицій.

Серед комплектуючих, які тепер перестали поставлятися в Росію, системи посадки по маякам, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні та навігаційні системи.

Нагадаємо, що США та інші країни G7 погодили нові санкції проти Росії, зокрема і проти оборонного сектору.

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