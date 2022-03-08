Российские пленные будут восстанавливать экономику Украины, - Енин

Российские военнопленные будут работать над восстановлением экономики нашей страны. Украина будет использовать все возможности Женевские конвенции касаемо оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда. Все эти люди впоследствии будут работать над восстановлением экономики Украины", - заявил Енин.

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