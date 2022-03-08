Російські полонені відновлюватимуть економіку України, - Єнін

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - заявив Єнін.

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