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Російські полонені відновлюватимуть економіку України, - Єнін

Автор: Сергій Пишкін

Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки нашої країни. Україна використовуватиме усі можливості Женевські конвенції щодо окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - заявив Єнін.

Війна Росії проти України триває тринадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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