Российские планы на Славутич непонятны. Оккупанты требуют вывести полицию, - МВД

Российские оккупанты требуют вывести полицию из Славутича (Киевская область). Украинская сторона не может эвакуировать всех, поскольку под ударом будет работа на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире марафона единых новостей.

"Россияне требуют, чтобы мы убрали полицию. Но мы понимаем, что после этого последуют и другие требования. Ситуация напряженная, сложная. Город находится в кольце", - отметил он.

По его словам, нельзя эвакуировать всех из Славутича, поскольку украинская сторона тогда не может обеспечивать жизнедеятельность Чернобыльской АЭС.

"Какие планы россиян нам полностью непонятно... Это обезьяна с гранатой, здесь очень трудно что-то прогнозировать", - добавил Денисенко.