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Российские планы на Славутич непонятны. Оккупанты требуют вывести полицию, - МВД

Новина українською →
Славутич, Суббота 26 марта 2022 15:38
Российские планы на Славутич непонятны. Оккупанты требуют вывести полицию, - МВД Фото: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты требуют вывести полицию из Славутича (Киевская область). Украинская сторона не может эвакуировать всех, поскольку под ударом будет работа на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире марафона единых новостей.

"Россияне требуют, чтобы мы убрали полицию. Но мы понимаем, что после этого последуют и другие требования. Ситуация напряженная, сложная. Город находится в кольце", - отметил он.

По его словам, нельзя эвакуировать всех из Славутича, поскольку украинская сторона тогда не может обеспечивать жизнедеятельность Чернобыльской АЭС.

"Какие планы россиян нам полностью непонятно... Это обезьяна с гранатой, здесь очень трудно что-то прогнозировать", - добавил Денисенко.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты при попытке разогнать митинг в городе ранили нескольких человек.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Вторжение оккупантов, протесты и похищение мэра: что происходит в Славутиче".

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