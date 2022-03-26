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Оккупанты пытались разогнать митинг в Славутиче, есть раненые

Новина українською →
Славутич, Суббота 26 марта 2022 15:23
Оккупанты пытались разогнать митинг в Славутиче, есть раненые Фото: сегодняшний митинг в Славутиче (t me babel)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты пытались разогнать сегодняшний митинг в Славутиче (Киевская область). Они стреляли в воздух и применили светошумовые гранаты, в результате есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, сегодня жители города вышли на проукраинский митинг с национальной символикой, скандируя "Славутич-это Украина", "Слава Украине", и развернули большой государственный флаг.

"Во время митинга рашистские военные стреляли в воздух и бросали светошумовые гранаты в людей. Ранения получили мирный житель и представители территориальной обороны", - отметила она.

Напомним, подробнее о сегодняшних событиях в городе в материале РБК-Украина "Вторжение оккупантов, протесты и похищение мэра: что происходит в Славутиче".

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