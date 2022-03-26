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Російські плани на Славутич незрозумілі. Окупанти вимагають вивести поліцію, - МВС

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Славутич, Субота 26 березня 2022 15:38
Російські плани на Славутич незрозумілі. Окупанти вимагають вивести поліцію, - МВС Фото: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти вимагають вивести поліцію зі Славутича (Київська область). Українська сторона не може евакуювати всіх, оскільки під ударом буде робота на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі марафону єдиних новин.

"Росіяни вимагають, щоб ми прибрали поліцію. Але ми розуміємо, що після цього підуть і інші вимоги. Ситуація напружена, складна. Місто знаходиться в кільці", - зазначив він.

За його словами, не можна евакуювати всіх зі Славутича, оскільки українська сторона тоді не може забезпечувати життєдіяльність Чорнобильської АЕС.

"Які плани росіян нам повністю незрозуміло... Це мавпа з гранатою, тут дуже важко щось прогнозувати", - додав Денисенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти при спробі розігнати мітинг у місті поранили кількох осіб.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Вторгнення окупантів, протести і викрадення мера: що відбувається в Славутичі".

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Славутич Війна Росії проти України
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