Російські плани на Славутич незрозумілі. Окупанти вимагають вивести поліцію, - МВС

Російські окупанти вимагають вивести поліцію зі Славутича (Київська область). Українська сторона не може евакуювати всіх, оскільки під ударом буде робота на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі марафону єдиних новин.

"Росіяни вимагають, щоб ми прибрали поліцію. Але ми розуміємо, що після цього підуть і інші вимоги. Ситуація напружена, складна. Місто знаходиться в кільці", - зазначив він.

За його словами, не можна евакуювати всіх зі Славутича, оскільки українська сторона тоді не може забезпечувати життєдіяльність Чорнобильської АЕС.

"Які плани росіян нам повністю незрозуміло... Це мавпа з гранатою, тут дуже важко щось прогнозувати", - додав Денисенко.