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Российские олигархи публично осудили Путина из-за вторжения в Украину

Автор: Каролина Гайдук

Центр противодействия дезинформации, функционирующий при СНБО, сообщает, что в окружении президента РФ Владимира Путина начались разногласия. Санкции против России, которые применил Запад, сильно ударили по кошельку известных олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Центра.

"В настоящее время уже шесть олигархов с общим капиталом 90 млрд. долл. публично выступили против российской агрессии в отношении Украины. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на 40 млрд долл", - говорится в сообщении.

К ним относятся: владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, а также глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Более того, известный банкир Олег Тиньков публично осудил российскую агрессию против Украины: "Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну".

Напомним, рано утром 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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