Російські олігархи публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну

Центр протидії дезінформації, що функціонує при РНБО, повідомляє, що в оточенні президента РФ Володимира Путіна почалися розбіжності. Санкції проти Росії, які застосував Захід, сильно вдарили по гаманцю відомих олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Центр у .

"В даний час вже шість олігархів із загальним капіталом 90 млрд. дол. публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на 40 млрд дол", - йдеться в повідомленні.

До них відносяться: власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник" "Русала" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, а також глава "Альфа Груп" Михайло Фрідман і його партнер Петро Авен.

Більш того, відомий банкір Олег Тиньков публічно засудив російську агресію проти України: "Це неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, а не на війну".