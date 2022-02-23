Российские олигархи потеряли уже 32 млрд долларов с начала года, - Bloomberg

Состояние самых богатых россиян сократилось на 32 млрд долларов с начала года. Эскалация ситуации в Украине может еще сильнее повлиять на эту тенденцию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.
Сколько потеряли российские олигархи:
Сейчас Михельсон занимает 55 строчку индекса миллиардеров Bloomberg - его состояние составляет 26,2 долларов. Алекперов занимает 95 строчку (19,3 млрд долларов), Тимченко - 118 строчку (16 млрд долларов).
Сейчас общий капитал 23 российских миллиардеров составляет 343 млрд долларов, тогда как еще в конце 2021 года показатель был на уровне 375 млрд долларов.