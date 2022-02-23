Російські олігархи втратили вже 32 млрд доларів з початку року, - Bloomberg

Статки найбагатших росіян скоротилися на 32 млрд доларів з початку року. Ескалація ситуації в Україні може ще сильніше вплинути на цю тенденцію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
Скільки втратили російські олігархи:
Зараз Міхельсон займає 55 рядок індексу мільярдерів Bloomberg - його статок становить 26,2 доларів. Алекперов займає 95 сходинку (19,3 млрд доларів), Тимченко - 118 сходинку (16 млрд доларів).
Зараз загальний капітал 23 російських мільярдерів становить 343 млрд доларів, тоді як ще в кінці 2021 року показник був на рівні 375 млрд доларів.