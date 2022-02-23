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Російські олігархи втратили вже 32 млрд доларів з початку року, - Bloomberg

Автор: Анастасія Рокитна

Статки найбагатших росіян скоротилися на 32 млрд доларів з початку року. Ескалація ситуації в Україні може ще сильніше вплинути на цю тенденцію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Скільки втратили російські олігархи:

  • Член ради директорів "Сибура" і "Новатека" Геннадій Тимченко. Його статки зменшилися більш ніж на третину - мінус 6,47 млрд доларів.
  • Акціонер "Новатека" Леонід Міхельсон - на 6,2 млрд доларів,
  • Президент і співвласник ПАТ "Лукойл" Вагіт Алекперов - на 3,5 млрд доларів, коли акції енергетичної компанії впали майже на 17%.

Зараз Міхельсон займає 55 рядок індексу мільярдерів Bloomberg - його статок становить 26,2 доларів. Алекперов займає 95 сходинку (19,3 млрд доларів), Тимченко - 118 сходинку (16 млрд доларів).

Зараз загальний капітал 23 російських мільярдерів становить 343 млрд доларів, тоді як ще в кінці 2021 року показник був на рівні 375 млрд доларів.

Нагадаємо, Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Росії.

Зазначимо, ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР".

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