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Российские олигархи обходят запрет на полеты в небе ЕС, - Welt

Фото: самолеты российских олигархов обходят санкции ЕС (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российским олигархам удается продолжать полеты в воздушном пространстве стран-участниц Европейского союза, не смотря на санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным издания, самолеты российских олигархов все еще летают над Европой. В общей сложности удалось выявить около 30 таких полетов с момента введения санкций.

В частности, в середине марта в Британии приостановили полет самолета Cessna российского миллиардера Евгения Швидлера - друга Романа Абрамовича. До конфискации в Лондоне его самолет еще несколько раз пролетал через воздушное пространство Германии.

Как заявили в Еврокомиссии, применение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности. Таким образом, российским олигархам удается обходить запрет с помощью подставных компаний и офшоров, которые помогают скрыть настоящих собственников.

Одним из таких примеров является самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, который зарегистрирован в Сан-Марино и управляется швейцарской компанией. Он принадлежит российскому бизнесмену Альберту Авдоляну, который 2 марта летал из Ниццы в Стамбул.

Еще один самолет с люксембургской регистрацией, который принадлежит олигарху Виктору Вексельбергу, также смог покинуть Европу в апреле. Самолет вылетел из Базеля, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султане.

Кроме того, вертолет миллиардера Александра Занадворова, похоже, беспрепятственно летает по Франции. С введения санкций зафиксировано как минимум восемь полетов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию.

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