Російські олігархи обходять заборону на польоти в небі ЄС, - Welt

Російським олігархам вдається продовжувати польоти в повітряному просторі країн-учасниць Європейського союзу, не дивлячись на санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
За даними видання, літаки російських олігархів все ще літають над Європою. Загалом вдалося виявити близько 30 таких польотів з моменту введення санкцій.
Зокрема, в середині березня в Британії призупинили політ літака Cessna російського мільярдера Євгена Швідлера - друга Романа Абрамовича. До конфіскації в Лондоні його літак ще кілька разів пролітав через повітряний простір Німеччини.
Як заявили в Єврокомісії, застосування санкцій проти бізнес-джетів і вертольотів, зареєстрованих за межами Росії, іноді ускладнене через непрозорі структури власності. Таким чином, російським олігархам вдається обходити заборону за допомогою підставних компаній і офшорів, які допомагають приховати справжніх власників.
Одним з таких прикладів є літак Bombardier з реєстраційним номером T7-7AA, який зареєстрований в Сан-Марино і управляється швейцарською компанією. Він належить російському бізнесмену Альберту Авдоляну, який 2 березня літав з Ніцци в Стамбул.
Ще один літак з люксембурзькою реєстрацією, який належить олігарху Віктору Вексельбергу, також зміг покинути Європу в квітні. Літак вилетів з Базеля, перетнув повітряний простір ЄС і приземлився в столиці Казахстану Нур-Султані.
Крім того, вертоліт мільярдера Олександра Завадворова, схоже, безперешкодно літає по Франції. З введення санкцій зафіксовано як мінімум вісім польотів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Газпром" та інші великі російські компанії можуть обійти санкції через Туреччину.
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