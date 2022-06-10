ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Газпром" и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию, - СМИ

Новина українською →
Стамбул, Пятница 10 июня 2022 05:41
"Газпром" и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию, - СМИ Крупнейшие российские компании перенесут офисы в Турцию (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Российская энергетическая компания "Газпром" и десятки других крупных бизнесов из РФ в ближайшие месяцы могут переехать в Турцию. Таким образом, они планируют обойти санкции, введенные против них США и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.

За последние 48 дней Турция и Россия вели активные переговоры по поводу переноса штаб-квартир подсанкционных компаний РФ из стран ЕС в Стамбул. Предполагается, что в Турцию переедет 43 российских компании и олигарха, включая «Газпром». Процесс переезда начнется уже в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что некоторые российские авиакомпании рассматривают возможность перенести бизнес в Турцию. Цель - обойти санкции, которые не позволяют им обслуживать самолеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Турция Российская Федерация
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег