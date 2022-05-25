Российские олигархи намерены откупиться от санкций, передав свои активы Украине

На последней встрече министров финансов G7 министр финансов Канады Христя Фриланд сообщила своим шести коллегам-министрам, что ей звонят российские олигархи, которые находятся в западных санкционных списках, и очень ими недовольны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

По словам Фриланд, олигархи критически относятся к войне России против Украины, но не могут дистанцироваться от вторжения из-за угрозы репрессий со стороны Кремля. Группа крупных российских бизнесменов, попавших под международные санкции, предложила пожертвовать значительную часть своего состояния на восстановление Украины в обмен на снятие персональных ограничений.

Напомним, Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

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