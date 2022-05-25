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Російські олігархи мають намір відкупитися від санкцій, передавши свої активи Україні

Фото: міністр фінансів Канади Христя Фріланд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

На останній зустрічі міністрів фінансів G7 міністр фінансів Канади Христя Фріланд повідомила своїм шести колегам-міністрам, що їй телефонують російські олігархи, які знаходяться в західних санкційних списках, і дуже ними незадоволені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

За словами Фріланд, олігархи критично ставляться до війни Росії проти України, але не можуть дистанціюватися від вторгнення через загрозу репресій з боку Кремля. Група великих російських бізнесменів, які потрапили під міжнародні санкції, запропонувала пожертвувати значну частину свого статку на відновлення України в обмін на зняття персональних обмежень.

Нагадавши, Великобританія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила міністр закордонних справ Ліз трас, це питання знаходиться в стадії обговорення.

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Санкції проти РосіїолигархG7Канада