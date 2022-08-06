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Российские олигархи использовали лазейки в британских законах для обхода санкций, - СМИ

Новина українською →
Россия, Суббота 06 августа 2022 20:21
Российские олигархи использовали лазейки в британских законах для обхода санкций, - СМИ Фото: Борис Ротенберг (wikipedia org)
Автор: Елизавета Драбкина

Попавшие под санкции российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги использовали глобальную сеть подставных компаний в Великобритании для уклонения от санкций. Их использовали для покупки произведений искусства на миллионы долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование российской службы ВВС и Finance Uncovered.

Отмечается, що Ротенберги использовали тип компании, от которой закон Британии не требует идентифицировать ее настоящих владельцев. В правительстве страны признают, что такие товарищества с ограниченной ответственностью (ELP) иногда используются для преступных целей.

В 2016 и 2017 годах британское правительство ввело новые правила, по которым почти все компании в стране должны были назвать своих настоящих владельцев. При этом ELP под действие новых законов не попали.

Так, согласно расследованию комитета Сената США в 2020 году, братья Ротенберги использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от санкций США, введенных после оккупанции Россией Крыма в 2014 году. Такие компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.

Указано, что одной из таких компаний была Sinara Company LP, созданное в январе 2017 года. Юридический адрес компании был в Лондоне. В документах компании говорилось, что она занимается "туризмом и продажей билетов".

По данным журналистов, компания в период с июля 2017 года по июнь 2018 года отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 тысяч долларов консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, "способствовал покупкам для Ротенбергов".

Sinara Company LP закрылась в 2019 году, и по законодательству Британии ее истинных владельцев раскрывать не нужно.

"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", - сказала депутат от Лейбористской партии Британии Маргарет Ходж, которая возглавляет парламентскую группу по налогам и коррупции.

Напомним, Британия ввела новый метод контроля за имуществом российских олигархов. Теперь она будет требовать от иностранных компаний идентифицировать их истинных владельцев в официальном реестре.

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