Российские оккупанты заняли Тростянец, - глава Сумской ОГА

В своем ночном отчете он передал информацию от председателя Тростянецкой громады Юрия Бовы.

"По состоянию на 1.03 три российские колонны с разных сторон зашли в Тростянец и полностью заняли город. Снесли танком ворота в Круглый Двор, разбили картинную галерею", - говорится в публикации.

В городе Тростянец повреждены почти все ЛЭП, дороги разбиты полностью.

"Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии", - рассказал он.

Отмечается, что противник создал здесь некий штаб.

При этом в ОГА рассказали, что городские власти продолжают работать даже в таких условиях.

"Снабжаем людей едой, хлеб печется. Территориальная оборона работает. Мы бережем каждую жизнь!!!" - пишет он.