RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російські окупанти зайняли Тростянець, - голова Сумської ОДА

Автор: Володимир Костирін

Російські окупаційні сили зайняли місто Тростянець Сумської області та стали проводити рейди по домівках і хапати місцевих жителів, витягуючи людей на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОДА Дмитра Живицького.

У своєму нічному звіті він передав інформацію від голови Тростянецької громади Юрія Бови.

"Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота в Круглий Двір, розбили картинну галерею", - йдеться в публікації.

У місті Тростянець пошкоджені майже всі ЛЕП, дороги розбиті повністю.

"Росіяни ходять по домівках, дістають людей з підвалів, змушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії", - розповів він.

Зазначається, що противник створив тут якийсь штаб.

При цьому в ОДА розповіли, що міська влада продовжує працювати навіть в таких умовах.

"Постачаємо людей їжею, хліб печеться. Територіальна оборона працює. Ми бережемо кожне життя!!!" - пише він.

Раніше повідомлялося, що голова Сумської ОДА просив ЗСУ атакувати війська окупантів в області. Пізніше стало відомо, що ввечері 1 березня за допомогою "Байрактара" завдали серйозних втрат окупантам в живій силі та техніці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВійна Росії проти України