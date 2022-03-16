Российские оккупанты взяли в плен известного парамедика "Тайру"

Известно, что ее взяли в плен в 16:00 в Мариуполе.

Воронкова подчеркнула, что Паевская 8 лет спасала жизни мирных жителей, в том числе детей и раненых военных.

"Известная волонтер, парамедик, Народный Герой Украины вместе со своим водителем Сергеем попала в плен россиян! Требуем освобождения волонтеров Юли и Сергея", - говорится в сообщении.

Волонтер Юлия Паевская (facebook.com/nata.voronkova)

Кроме того, другая волонтер Оксана Корчинская рассказала, что в последние дни Юлия спасала в Мариуполе украинцев, получивших ранения.

Отмечается, что последний раз на связь она выходила в 16:00, когда она выехала помочь гражданским раненым. Однако в этот момент ее схватили.