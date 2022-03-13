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В плен сдался российский военный, который вырос в Одессе и имеет там родню

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 13 марта 2022 21:09
В плен сдался российский военный, который вырос в Одессе и имеет там родню В плен сдался оккупант, выросший в Одессе (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области двое российских захватчиков добровольно сдались в плен украинским защитникам. Один из оккупантов вырос в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В частности, оба мужчины-военные 29-й армии Восточного военного округа. Они служат в 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригаде.

Отмечается, что 41-летний старшина Галяминских Александр Владимирович - заместитель командира реактивно-артиллерийского взвода.

А также 31-летний ефрейтор Максимов Максим Андреевич - стрелок мотострелкового взвода.

Кроме того, Галяминских вырос в Одессе. В 1999 году окончил тамошнее мореходное училище. Там до сих пор проживают его родной брат Андрей и дядя Валерий. Также жена пленного коренная одесситка и в городе у нее осталась мать Галина и тетя.

"Интересно, а они знали, что их "зятек" собирался крыть "Градами" украинских детей, женщин и стариков, их же самих и когда свой родной город Одессу?",- говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты захватили в плен спасателя, который участвовал в эвакуации.

Также мы писали, что под Мариуполем пограничники уничтожили 15 оккупантов и еще 2 взяли в плен.

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