Российские оккупанты ведут наступательные действия в районе Святогорска, - Генштаб

На Лиманском направлении противник ведет наступательные действия в Святогорском районе. Продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Отмечается, что враг при наступлении использует поддержку артиллерии.

Кроме того, оккупанты ведут штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван.

Там также продолжаются боевые действия, отмечают в Генштабе.

Отметим, что на Лиманском направлении враг не прекращает штурмовать украинские позиции и населенные пункты. Во время одного из таких наступлений россияне понесли значительные потери в живой силе и технике.

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