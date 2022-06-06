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Российские оккупанты ведут наступательные действия в районе Святогорска, - Генштаб

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Донецкая область, Понедельник 06 июня 2022 08:06
Российские оккупанты ведут наступательные действия в районе Святогорска, - Генштаб Фото: российские оккупанты ведут наступательные действия в районе Святогорска (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Лиманском направлении противник ведет наступательные действия в Святогорском районе. Продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что враг при наступлении использует поддержку артиллерии.

Кроме того, оккупанты ведут штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван.

Там также продолжаются боевые действия, отмечают в Генштабе.

Отметим, что на Лиманском направлении враг не прекращает штурмовать украинские позиции и населенные пункты. Во время одного из таких наступлений россияне понесли значительные потери в живой силе и технике.

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Генштаб ВСУ
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