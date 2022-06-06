Російські окупанти ведуть наступальні дії в районі Святогірська, - Генштаб
Фото: російські окупанти ведуть наступальні дії в районі Святогірська (Getty Images)
На Лиманському напрямку противник веде наступальні дії в Святогірському районі. Тривають бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Відзначається, що ворог при наступі використовує підтримку артилерії.
Крім того, окупанти ведуть штурмові дії в напрямку населених пунктів Щурове і Старий Караван.
Там також тривають бойові дії, зазначають у Генштабі.
Зазначимо, що на Лиманському напрямку ворог не припиняє штурмувати українські позиції та населені пункти. Під час одного з таких наступів росіяни зазнали значних втрат у живій силі і техніці.
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