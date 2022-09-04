UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты утром ударили по Очакову: уничтожен элеватор с тоннами зерна

Фото: в Очакове РФ уничтожила элеватор (nikcenter.org)
Автор: Наталия Гурковская

Утром воскресенья, 4 сентября, российские войска атаковали Очаков Николаевской области. Разрушены элеватор и десятки домов, уничтожены несколько тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение заместителя городского головы Очакова Алексея Васькова.

"В Очакове это утро оказалось совсем нехорошим. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", - рассказал он.

По его словам, к счастью пострадавших нет.

Как сообщалось, российские войска несколько раз ночью и утром 4 сентября обстреливали Николаев. Под ударом в областном центре оказались лечебные заведения и жилые дома.

Напомним, в субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Висунску, в Николаевской области, в результате атаки погиб ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область