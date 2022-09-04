Російські окупанти вранці вдарили по Очакову: знищено елеватор з тоннами зерна

Вранці неділі, 4 вересня, російські війська атакували Очаків Миколаївської області. Зруйновані елеватор та десятки будинків, знищено декілька тисяч тонн зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення заступника міського голови Очакова Олексія Васькова.
"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", - розповів він.
За його словами, на щастя постраждалих немає.
Як повідомлялось, російські війська кілька разів вночі і вранці 4 вересня обстрілювали Миколаїв. Під ударом в обласному центрі опинилися Лікувальні заклади та житлові будинки.
Нагадаємо, в суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Висунську, в Миколаївській області, в результаті атаки загинула дитина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.