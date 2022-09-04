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Російські окупанти вранці вдарили по Очакову: знищено елеватор з тоннами зерна

Фото: у Очакові РФ знищила елеватор (nikcenter.org)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці неділі, 4 вересня, російські війська атакували Очаків Миколаївської області. Зруйновані елеватор та десятки будинків, знищено декілька тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення заступника міського голови Очакова Олексія Васькова.

"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", - розповів він.

За його словами, на щастя постраждалих немає.

Як повідомлялось, російські війська кілька разів вночі і вранці 4 вересня обстрілювали Миколаїв. Під ударом в обласному центрі опинилися Лікувальні заклади та житлові будинки.

Нагадаємо, в суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Висунську, в Миколаївській області, в результаті атаки загинула дитина.

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Миколаївська область