Российские оккупанты утром ударили по Очакову: уничтожен элеватор с тоннами зерна

Утром воскресенья, 4 сентября, российские войска атаковали Очаков Николаевской области. Разрушены элеватор и десятки домов, уничтожены несколько тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение заместителя городского головы Очакова Алексея Васькова.

"В Очакове это утро оказалось совсем нехорошим. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", - рассказал он. По его словам, к счастью пострадавших нет.