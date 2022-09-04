Российские оккупанты утром ударили по Очакову: уничтожен элеватор с тоннами зерна
Утром воскресенья, 4 сентября, российские войска атаковали Очаков Николаевской области. Разрушены элеватор и десятки домов, уничтожены несколько тысяч тонн зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение заместителя городского головы Очакова Алексея Васькова.
"В Очакове это утро оказалось совсем нехорошим. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", - рассказал он.
По его словам, к счастью пострадавших нет.
Как сообщалось, российские войска несколько раз ночью и утром 4 сентября обстреливали Николаев. Под ударом в областном центре оказались лечебные заведения и жилые дома.
Напомним, в субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Висунску, в Николаевской области, в результате атаки погиб ребенок.
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