Російські окупанти вранці вдарили по Очакову: знищено елеватор з тоннами зерна

Вранці неділі, 4 вересня, російські війська атакували Очаків Миколаївської області. Зруйновані елеватор та десятки будинків, знищено декілька тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення заступника міського голови Очакова Олексія Васькова.

"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", - розповів він.

За його словами, на щастя постраждалих немає.