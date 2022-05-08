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Російські окупанти посилюють свої позиції у Маріуполі, - мерія

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Маріуполь, Неділя 08 травня 2022 12:41
Російські окупанти посилюють свої позиції у Маріуполі, - мерія Фото: "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Години перемир’я та тиші російські окупанти використовують для укріплення своїх позицій в Маріуполі. Нещодавно вони обладнали нову точку для роботи снайперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Під прикриттям режиму тиші окупанти влаштували нову точку для корегування обстрілів та веденення снайперського вогню на "Шлаковій горі". Транспортування почалось одразу після завершення обстрілів о 7 ранку", - пише він.

За його словами, кожну паузу між військовими діями окупанти використовують для посилення власних позицій для штурму "Азовсталі".

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський підсумував перший етап евакуаційних заходів із маріупольського заводу "Азовсталь" і відразу анонсував підготовку наступного раунду.

Крім того, російські окупанти вбили трьох військових із "Азовсталі" під час евакуації мирних мешканців.

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Маріуполь Азовсталь
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