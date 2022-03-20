UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты в течение последних 2 дней пытали по меньшей мере 12 жителей из Энергодара

Оккупанты пытали местных жителей Энергодара (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Энергодаре Запорожской области российские оккупанты начали репрессии против жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Согласно предварительной информации, в течение последних двух дней пыткам со стороны россиян подверглись по меньшей мере 12 местных патриотов.

Известно, что эти люди вели активную борьбу с оккупантами в социальных сетях.

"Русские силой вывозили людей в лес, издевались над ним, "настойчиво убеждали" перейти на сторону врага. Никто не сдался! Победа будет за нами", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что российские войска разрушили мост между Запорожьем и Энергодаром.

Также мы писали, что в Энергодар привезли гумпомощь от Красного Креста.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергодарВойна в Украине