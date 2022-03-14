Российские войска разрушили мост между Запорожьем и Энергодаром
Российские оккупационные войска разрушили мост между Запорожьем и Энергодаром. Теперь между городами отсутствует транспортное сообщение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
При этом отмечается, что оккупационные войска не пропускают людей через Токмак и другие населенные пункты.
"Оккупанты разбомбили мост в районе Каменского. Гуманитарные конвои и эвакуация людей пока невозможны. Объезд возможен только по плохим дорогам через горячие точки, где размещены боевые позиции врага. Рашисты не пропускают через Токмак и другие населенные пункты по пути", - говорится в сообщении.
Фото: Российские войска разрушили мост между Запорожьем и Энергодаром (t.me/energoatom_ua)
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