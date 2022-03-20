Російські окупанти протягом останніх 2 днів катували щонайменше 12 мешканців з Енергодару
У місті Енергодарі Запорізької області російські окупанти почали репресії проти мешканців міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
Згідно з попередньою інформацією, протягом останніх двох днів катуванням з боку росіян піддалися щонайменше 12 місцевих патріотів.
Відомо, що ці люди вели активну боротьбу з окупантами у соціальних мережах.
"Так, росіяни силоміць вивозили людей до лісу, знущалися з них, "наполегливо переконували" перейти на бік ворога. Ніхто не здався! Перемога буде за нами", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що російські війська зруйнували міст між Запоріжжям і Енергодаром.
Також ми писали, що в Енергодар привезли гумдопомогу від Червоного Хреста.
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