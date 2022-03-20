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Російські окупанти протягом останніх 2 днів катували щонайменше 12 мешканців з Енергодару

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Енергодар, Неділя 20 березня 2022 14:39
Російські окупанти протягом останніх 2 днів катували щонайменше 12 мешканців з Енергодару Окупанти катували місцевих мешканців Енергодару (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Енергодарі Запорізької області російські окупанти почали репресії проти мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Згідно з попередньою інформацією, протягом останніх двох днів катуванням з боку росіян піддалися щонайменше 12 місцевих патріотів.

Відомо, що ці люди вели активну боротьбу з окупантами у соціальних мережах.

"Так, росіяни силоміць вивозили людей до лісу, знущалися з них, "наполегливо переконували" перейти на бік ворога. Ніхто не здався! Перемога буде за нами", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що російські війська зруйнували міст між Запоріжжям і Енергодаром.

Також ми писали, що в Енергодар привезли гумдопомогу від Червоного Хреста.

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Перемога буде за нами! Слава Україні!

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