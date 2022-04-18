UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты совершили почти 7,5 тысяч преступлений за время войны, - МВД

Фото: Российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев озвучил количество совершаемых российскими военнослужащими преступлений после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.

Правоохранители зарегистрировали почти 7,5 тысяч уголовных производств за совершенные российскими оккупантами и их приспешниками. Из них свыше 5 тысяч – нарушение законов и обычаев войны.

"Почти 200 лицам уже сообщено о подозрении. Практически все они задержаны и находятся под стражей. Более 1,6 тыс. – это посягательство на неприкосновенность и территориальную целостность Украины", – заявил Пантелеев.

Высокопоставленное чиновник добавил, что в освобожденных от войск РФ населенных пунктах сейчас работают более трехсот следственнооперативных групп. Они документируют преступления оккупантов и уже обнаружили более тысячи погибших и замученных мирных жителей.

К слову, Госпогранслужба разъяснила актуальные правила выезда за пределы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВС РФВторжение России в УкраинуВойна России против Украины