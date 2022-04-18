Российские оккупанты совершили почти 7,5 тысяч преступлений за время войны, - МВД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД .

Правоохранители зарегистрировали почти 7,5 тысяч уголовных производств за совершенные российскими оккупантами и их приспешниками. Из них свыше 5 тысяч – нарушение законов и обычаев войны.

"Почти 200 лицам уже сообщено о подозрении. Практически все они задержаны и находятся под стражей. Более 1,6 тыс. – это посягательство на неприкосновенность и территориальную целостность Украины", – заявил Пантелеев.

Высокопоставленное чиновник добавил, что в освобожденных от войск РФ населенных пунктах сейчас работают более трехсот следственнооперативных групп. Они документируют преступления оккупантов и уже обнаружили более тысячи погибших и замученных мирных жителей.