RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські окупанти скоїли майже 7,5 тисяч злочинів за час війни, - МВС

Фото: Російські окупанти (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелеєв озвучив кількість скоїних російськими військовослужбовцями злочинів після вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал МВС.

Правоохоронці зареєстрували майже 7,5 тисяч кримінальних проваджень за вчинені російськими окупантами та їхніми поплічниками. Із них понад 5 тисяч – порушення законів і звичаїв війни.

"Майже 200 особам уже повідомлено про підозру. Практично усі вони затримані й знаходяться під вартою. Більше ніж 1,6 тис. – це посягання на недоторканість та територіальну цілісність України", – заявив Пантелеєв.

Високопосадовець додав, що у звільнених від військ РФ населених пунктах зараз працюють понад три сотні слідчооперативних груп. Вони документують злочини окупантів і вже виявили понаду тисячу загиблих і закатованих мирних мешканців.

До слова, Держприкордонслужба роз'яснила актуальні правила виїзду за межі України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниВС РФВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України