Російські окупанти розбомбили завод "Зоря" в Миколаєві

Російські війська завдали ударів по Миколаєву, і під бомбардування потрапив завод "Зоря"-"Машпроект" та отримав у результаті серйозні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вранці розбомбили "Зорю", схоже літаками по матеріальних воротах, зараз з'ясовуємо обставини", - розповів він.

Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" в Миколаєві був заснований у 1946 році. На заводі останній час виготовляли різну техніку, що призначається для кораблів різного класу. З 2019-го було чимало заказів для Військово-Морських Сил Індії.

Обстріли Миколаєва тривають вже кілька днів. Російські війська не змогли зайти в місто, отримавши потужну відсіч, і тепер наносять удари по міській інфраструктурі та домах здалеку.