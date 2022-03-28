UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты повредили более 730 учебных заведений в Украине, - МОН

Фото: последствия вражеского обстрела школы в Мерефе под Харьковом (фото:t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Украине за время полномасштабного российского вторжения и войны с 24 февраля и по состоянию на сейчас оккупанты повредили более 730 учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования и науки Сергея Шкарлета в эфире всеукраинского телемарафона.

"У нас более 730 учебных заведений повреждены, из них 74 - уничтожены полностью", - сказал чиновник.

Глава МОН также подчеркнул, что жертвами российской военной агрессии стали 139 детей.

Ранее министр образования и науки Шкарлет разъяснил схему, по которой планируют завершить учебный год в школах в условиях войны.

Напомним, с 28 марта в школах и вузах Киева возобновляется образовательный процесс, который будет проходить дистанционно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОНшколаВойна России против Украины