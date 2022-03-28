Российские оккупанты повредили более 730 учебных заведений в Украине, - МОН

В Украине за время полномасштабного российского вторжения и войны с 24 февраля и по состоянию на сейчас оккупанты повредили более 730 учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования и науки Сергея Шкарлета в эфире всеукраинского телемарафона.

Глава МОН также подчеркнул, что жертвами российской военной агрессии стали 139 детей.

"У нас более 730 учебных заведений повреждены, из них 74 - уничтожены полностью", - сказал чиновник.

Ранее министр образования и науки Шкарлет разъяснил схему, по которой планируют завершить учебный год в школах в условиях войны.

Напомним, с 28 марта в школах и вузах Киева возобновляется образовательный процесс, который будет проходить дистанционно.

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