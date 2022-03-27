ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киев возобновляет учебный процесс в школах и вузах: названа дата

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 марта 2022 11:11
Киев возобновляет учебный процесс в школах и вузах: названа дата Фото: Киев возобновляет учебный процесс в школах и вузах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В школах и вузах Киева с 28 марта возобновляется образовательный процесс. Он будет проходить дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"28 марта в Киеве в дистанционном формате восстанавливается образовательный процесс. С понедельника учреждения общего среднего, профессионально-технического, профессионального и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн формате", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, акцент будет сделан не только на изучении нового материала, но и на повторении.

Вместе с тем для юных киевлян и учителей, в городе создано сеть онлай-сервисов.

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет разъяснил схему, по которой планируют завершить учебный год в школах в условиях войны.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев школа Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену