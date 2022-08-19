Российские оккупанты потеряли дрон с обзором своей базы в Николаевской области (видео)

Российские солдаты потеряли дрон с секретной информацией. На нем был записан обзор вражеской базы в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Отмечается, что потерянный дрон попал в руки украинских защитников. На карте памяти беспилотника было видео с военной базы оккупантов в Николаевской области. Кроме того, на кадрах видно по меньшей мере двух российских оккупантов, которых можно идентифицировать.