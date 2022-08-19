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Российские оккупанты потеряли дрон с обзором своей базы в Николаевской области (видео)

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Николаевская область, Пятница 19 августа 2022 12:30
Российские оккупанты потеряли дрон с обзором своей базы в Николаевской области (видео) Фото: оккупанты потеряли дрон с секретной информацией (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские солдаты потеряли дрон с секретной информацией. На нем был записан обзор вражеской базы в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Отмечается, что потерянный дрон попал в руки украинских защитников. На карте памяти беспилотника было видео с военной базы оккупантов в Николаевской области.

Кроме того, на кадрах видно по меньшей мере двух российских оккупантов, которых можно идентифицировать.

Напомним, украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 400 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 44700 своих военных.

Кроме того, вчера ВСУ нанесли 4 удара по врагу на юге и ликвидировали по меньшей мере 73 оккупантов.

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