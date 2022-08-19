Російські окупанти загубили дрон з оглядом своєї бази у Миколаївській області (відео)
Російські солдати загубили дрон зі секретною інформацією. На ньому був записаний огляд ворожої бази у Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Зазначається, що загублений дрон потрапив до рук українських захисників. На карті пам'яті безпілотника було відео з військової бази окупантів у Миколаївській області.
Крім того, на кадрах видно щонайменше двох російських окупантів, яких можна ідентифікувати.
Нагадаємо, українські захисники за минулу добу знищили 400 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила близько 44700 своїх військових.
Крім того, вчора ЗСУ завдали 4 удари по ворогу на півдні та ліквідували щонайменше 73 окупантів.
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