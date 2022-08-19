Російські окупанти загубили дрон з оглядом своєї бази у Миколаївській області (відео)

Російські солдати загубили дрон зі секретною інформацією. На ньому був записаний огляд ворожої бази у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що загублений дрон потрапив до рук українських захисників. На карті пам'яті безпілотника було відео з військової бази окупантів у Миколаївській області. Крім того, на кадрах видно щонайменше двох російських окупантів, яких можна ідентифікувати.