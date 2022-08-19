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Російські окупанти загубили дрон з оглядом своєї бази у Миколаївській області (відео)

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Миколаївська область, П'ятниця 19 серпня 2022 12:30
Російські окупанти загубили дрон з оглядом своєї бази у Миколаївській області (відео) Фото: окупанти загубили дрон з секретною інформацією (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські солдати загубили дрон зі секретною інформацією. На ньому був записаний огляд ворожої бази у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що загублений дрон потрапив до рук українських захисників. На карті пам'яті безпілотника було відео з військової бази окупантів у Миколаївській області.

Крім того, на кадрах видно щонайменше двох російських окупантів, яких можна ідентифікувати.

Нагадаємо, українські захисники за минулу добу знищили 400 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила близько 44700 своїх військових.

Крім того, вчора ЗСУ завдали 4 удари по ворогу на півдні та ліквідували щонайменше 73 окупантів.

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