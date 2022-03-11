Российские оккупанты осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки в Харькове

Вечером 10 марта в Харькове в очередной раз российские военные осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки центра "Харьковский физико-технический институт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

По предварительной информации ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" полностью обесточена. Кроме того, имеются поверхностные повреждения здания, но могут быть и другие повреждения. Пока эта информация уточняется.

Отметим, что 6 марта, ядерная подкритическая установка уже подвергалась бомбардировке. В результате чего был нанесен следующий ущерб:

полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ;

поврежденные кабели кондиционеров системы охлаждения клистерной галереи линейного ускорителя электронов;

в некоторых местах имеются поверхностные повреждения основного здания установки;

повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений ядерной подкритической установки "Источник нейтронов";

выбиты окна в здании насосной и градирен, в лаборатории изотопов.

До начала агрессии ядерная установка находилась на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом.

24 февраля, во время начала полномасштабной российской агрессии, персонал ядерной установки перевел ее в глубокое подкритическое состояние.