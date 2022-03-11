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Российские оккупанты осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки в Харькове

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Харьков, Пятница 11 марта 2022 01:36
Российские оккупанты осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки в Харькове Фото: российские оккупанты (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Вечером 10 марта в Харькове в очередной раз российские военные осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки центра "Харьковский физико-технический институт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

По предварительной информации ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" полностью обесточена. Кроме того, имеются поверхностные повреждения здания, но могут быть и другие повреждения. Пока эта информация уточняется.

Отметим, что 6 марта, ядерная подкритическая установка уже подвергалась бомбардировке. В результате чего был нанесен следующий ущерб:

  • полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ;
  • поврежденные кабели кондиционеров системы охлаждения клистерной галереи линейного ускорителя электронов;
  • в некоторых местах имеются поверхностные повреждения основного здания установки;
  • повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений ядерной подкритической установки "Источник нейтронов";
  • выбиты окна в здании насосной и градирен, в лаборатории изотопов.

До начала агрессии ядерная установка находилась на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом.

24 февраля, во время начала полномасштабной российской агрессии, персонал ядерной установки перевел ее в глубокое подкритическое состояние.

Напомним, в Харькове от обстрелов оккупантов пострадали более 400 домов.

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