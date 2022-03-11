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Російські окупанти здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки в Харкові

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Харків, П'ятниця 11 березня 2022 01:36
Російські окупанти здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки в Харкові Фото: російські окупанти (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Увечері 10 березня в Харкові в черговий раз російські військові здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної інспекції ядерного регулювання України.

За попередньою інформацією ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" повністю знеструмлена. Крім того, є поверхневі пошкодження будівлі, але можуть бути й інші пошкодження. Поки ця інформація уточнюється.

Зазначимо, що 6 березня, ядерна підкритична установка вже піддавалася бомбардуванню. В результаті чого було завдано наступний збиток:

  • повністю зруйнована підстанція РУ-0,4 кВ;
  • пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження клістерної галереї лінійного прискорювача електронів;
  • у деяких місцях є поверхневі пошкодження основної будівлі установки;
  • пошкоджена теплотраса до комплексу будівель і споруд ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів";
  • вибиті вікна в будівлі насосної та градирень, в лабораторії ізотопів.

До початку агресії ядерна установка перебувала на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.

24 лютого, під час початку повномасштабної російської агресії, персонал ядерної установки перевів її в глибокий підкритичний стан.

Нагадаємо, у Харкові від обстрілів окупантів постраждали понад 400 будинків.

Ми також писали про те, що в Миколаєві комунальники прибирають снаряди після російських обстрілів.

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