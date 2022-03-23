Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Донецкой области

Россия уже 28-й день разрушает украинские города и убивает людей. В частности, на этот раз российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову правление Укрзализныци Александра Камышина.
По его словам, враг и дальше продолжает уничтожать железнодорожную инфраструктуру.
"Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога. Слава богу, на этот раз без пострадавших", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе российские оккупанты уничтожили художественный музей.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 28-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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