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В Мариуполе российские оккупанты уничтожили художественный музей

Новина українською →
Мариуполь, Среда 23 марта 2022 16:39
В Мариуполе российские оккупанты уничтожили художественный музей Оккупанты уничтожили в Мариуполе художественный музей (t.me/mariupolrada)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе российские оккупанты разрушили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи. Отмечается, что там были оригиналы картин всемирно известных украинских художников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Террористы уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи, украинского художника реалиста.

В частности, в Национальном союзе художников Украины сообщили, что оригиналов картин Куинджи на момент нападения не было. Однако, там оставались лишь копии Андрея Яланского и Александра Ольхова.

Также в музее оставались оригиналы работ всемирно известных художников из Украины:

  • Мариниста Ивана Айвазовского;
  • Живописцы Татьяны Яблонской;
  • Живописца Николая Глущенко;
  • Иллюстратора Михаила Дерегуса.

Пока неизвестно, какая судьба постигла картины художников. В фонде музея насчитывалось примерно 2 тысячи экспонатов.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе военные уничтожили вражеский самолет.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты маскируют сигнальные маячки в гаджеты для обнаружения позиций ВСУ.

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