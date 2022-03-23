В Мариуполе российские оккупанты уничтожили художественный музей
В Мариуполе российские оккупанты разрушили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи. Отмечается, что там были оригиналы картин всемирно известных украинских художников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Террористы уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи, украинского художника реалиста.
В частности, в Национальном союзе художников Украины сообщили, что оригиналов картин Куинджи на момент нападения не было. Однако, там оставались лишь копии Андрея Яланского и Александра Ольхова.
Также в музее оставались оригиналы работ всемирно известных художников из Украины:
- Мариниста Ивана Айвазовского;
- Живописцы Татьяны Яблонской;
- Живописца Николая Глущенко;
- Иллюстратора Михаила Дерегуса.
Пока неизвестно, какая судьба постигла картины художников. В фонде музея насчитывалось примерно 2 тысячи экспонатов.
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