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Російські окупанти обстріляли залізничну станцію у Донецькій області

Окупнати знищили станцію в Одеській області (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 28-й день руйнує українські міста та вбиває людей. Зокрема, цього разу російські окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишіна.

За його словами, ворог і далі продовжує знищувати залізничну інфраструктуру.

"Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретино, Донецька залізниця. Слава богу, цього разу без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій області російські окупанти знищили залізничну станцію (t.me/zalizni_zminy)

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі російські окупанти знищили художній музей.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 28-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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