Российские оккупанты обстреляли офис консультативной миссии ЕС в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупанты обстреляли полевой офис консультативной миссии ЕС в Украине (КМЕС). Брюссель потребовал от Москвы немедленно прекратить наступление и вывести все войска с украинской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"Сегодня КМЕС получила достоверную информацию о том, что помещения ее Мариупольского полевого офиса недавно пострадали от российских обстрелов", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате российского обстрела офис и оборудование КМЕС получили значительные повреждения. При этом члены миссии не пострадали.
Боррель осудил нападение на офис КМЕС, а также любые атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Он потребовал от России немедленно прекратить военное наступление и вывести свои войска со всей территории Украины, как к этому призывают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и распоряжение Международного суда.
Напомним, накануне Владимир Путин назвал условия для "решения" ситуации в Мариуполе.
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