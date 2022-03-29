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Путин назвал условие "решения тяжелой ситуации" в Мариуполе

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Вторник 29 марта 2022 20:11
Путин назвал условие "решения тяжелой ситуации" в Мариуполе Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эмануэль Макрон провели телефонные переговоры. Глава Кремля назвал свои условия "решения" тяжелой ситуации в Мариуполе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во время переговоров Путин заявил, что Россия якобы оказывает неотложную помощь для обеспечения эвакуации гражданских лиц из Мариуполя. Также он отметил, что для "решения" тяжелой гуманитарной ситуации необходимо, чтобы украинские защитники сложили оружие.

"Президент России подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские военнослужащее должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - пишет пресс-служба Кремля.

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