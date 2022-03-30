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Російські окупанти обстріляли офіс Консультативної місії ЄС у Маріуполі

Фото: високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Маріуполі російські окупанти обстріляли польовий офіс Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС). Брюссель зажадав від Москви негайно припинити наступ і вивести всі війська з української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Сьогодні КМЄС отримала достовірну інформацію про те, що приміщення її Маріупольського польового офісу нещодавно постраждали від російських обстрілів", - йдеться в заяві.

Відзначається, що в результаті російського обстрілу офіс і обладнання КМЄС отримали значні пошкодження. При цьому члени місії не постраждали.

Боррель засудив напад на офіс КМЄС, а також будь-які атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Він зажадав від Росії негайно припинити військовий наступ і вивести свої війська з усієї території України, як до цього закликають резолюції Генеральної Асамблеї ООН і розпорядження Міжнародного суду.

Нагадаємо, напередодні Володимир Путін назвав умови для "вирішення" ситуації в Маріуполі.

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