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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Барышевке

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Барышевка, Пятница 11 марта 2022 10:25
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Барышевке Фото: российские оккупанты нанесли ракетный удар по Барышевке (t.me/kyivoda)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по Барышевке (Киевская область). Поврежден ряд квартир и жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

Обновлено 10:42. Стало известно о четырех раненых гражданских в результате ракетного удара.

"Известно о четырех раненых гражданских. Больше пока информации нет", - сказал Кулеба.

"По Барышевке осуществлен ракетный удар. По предварительной информации ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду", - написал Кулеба.

По его словам, повреждено полностью 60- ти квартирный дом, 4 многоквартирные дома и 10 частных домов повреждены частично.

Предварительно жертв в результате авиаудара нет. Информация уточняется.

Фото: российские оккупанты нанесли ракетный удар по Барышевке (t.me/kyivoda)

Напомним, сегодня 11 марта, утром российские войска нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Впоследствии стало известно, что количество погибших в результате ракетного удара врага по аэродрому в Луцке возросло до двух. Шесть человек ранены.

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